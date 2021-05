Gasperini: “Non abbiamo fatto nulla, Champions e Coppa Italia da conquistare” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore dell’Atalanta dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Volata Champions – Dalla matematica non si scappa, ci mancano tre punti. Dobbiamo guardare alle nostre forze, siamo responsabili del nostro destino. Difficoltà – Una delle nostre caratteristiche è non stare mai con i piedi per terra, nel senso che non abbiamo fatto ancora nulla. La Champions non è matematica e la Coppa Italia dobbiamo giocarla, adesso pensiamo al Genoa. Sembra non bastare mai, sembra volerci sempre qualcosa in più e questa deve essere la nostra forza, non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Gian Pieroha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore dell’Atalanta dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Volata– Dalla matematica non si scappa, ci mancano tre punti. Dobbiamo guardare alle nostre forze, siamo responsabili del nostro destino. Difficoltà – Una delle nostre caratteristiche è non stare mai con i piedi per terra, nel senso che nonancora. Lanon è matematica e ladobbiamo giocarla, adesso pensiamo al Genoa. Sembra non bastare mai, sembra volerci sempre qualcosa in più e questa deve essere la nostra forza, non ...

Advertising

ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - thomasson420 : @scar15385 L’unico caso in cui non ci basta la vittoria con il Cagliari, è che l’Atalanta perda con Genoa già salvo… - robidondoni : @Paolo_Bargiggia @juventusfc @SassuoloUS De Zerbi, come Gasperini vanno bene sulle panchine a rischio zero. La… - sergeeej21 : spero che gasperini perda la coppa italia con un rigore per fallo di mano non concesso - BOSSIMILANIST : @MSpekled Vabbè però l'Atalanta non si ferma stasera davanti a Benevento a cui servono punti per la salvezza e si f… -