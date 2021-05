Gasparri fuori dal coro sui 120 anni della Laterza: «Non la celebro, la querelo per il libro sulle foibe» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Maurizio Gasparri non è disposto a passarci sopra e, in occasione dei 120 anni della Casa Editrice Laterza, spiega che i «gravi errori» che lo riguardano, contenuti nel libro E allora le foibe?, non gli consentono di unirsi al coro di celebrazioni per l’anniversario. «Molti scrivono articoli celebrativi dei 120 anni della Casa Editrice Laterza. Mi piacerebbe unirmi a questo coro. Purtroppo, però, recentemente – ha chiarito il senatore di Forza Italia – la casa editrice è venuta meno alle sue antiche e nobili tradizioni, pubblicando un libro sulle foibe che mi attribuisce delle autentiche menzogne». Gasparri: «Li ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Maurizionon è disposto a passarci sopra e, in occasione dei 120Casa Editrice, spiega che i «gravi errori» che lo riguardano, contenuti nelE allora le?, non gli consentono di unirsi aldi celebrazioni per l’versario. «Molti scrivono articoli celebrativi dei 120Casa Editrice. Mi piacerebbe unirmi a questo. Purtroppo, però, recentemente – ha chiarito il senatore di Forza Italia – la casa editrice è venuta meno alle sue antiche e nobili tradizioni, pubblicando unche mi attribuisce delle autentiche menzogne».: «Li ...

