Garante della Privacy e Facebook insieme contro il Revenge Porn (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Garante per la Privacy e Facebook hanno stipulato una collaborazione per contrastare il Revenge Porn aprendo un canale di comunicazione di emergenza per le potenziali vittime di questo reato. Avviata la collaborazione tra Facebook e Garante della Privacy per andare in aiuto alle persone che temono di cadere vittima di Revenge Porn con l’istituzione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilper lahanno stipulato una collaborazione per contrastare ilaprendo un canale di comunicazione di emergenza per le potenziali vittime di questo reato. Avviata la collaborazione traper andare in aiuto alle persone che temono di cadere vittima dicon l’istituzione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ilriformista : L’ex premier valuta il ricorso al Garante della privacy e dichiara guerra a #Casaleggio: #Rousseau chiede un dirett… - rico6868 : @TIM_Official se continuate a chiamare con numeri diversi per farmi la stessa proposta (da voce registrata) vi denu… - lettense1 : RT @Cesare_Baronio: @pbecchi Forse sarebbe preferibile avere un Presidente che non dia occasione di vilipendio alla carica che ricopre, che… - JPCK72 : RT @Giordano218: @Signorasinasce Averlo come garante della costituzione è stato un salvataggio per l'italia e per i diritti degli italiani… - askanews_ita : Le nuove misure del garante della privacy per il social Tik Tok -