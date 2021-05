Garante della Privacy: arrivano nuove misure per TikTok (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quelle approntate dal social per impedire l'accesso dei più piccoli alla piattaforma, dopo i provvedimenti d'urgenza adottati dall'Authority, hanno portato risultati significativi. Ma questi non sono ancora sufficienti Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quelle approntate dal social per impedire l'accesso dei più piccoli alla piattaforma, dopo i provvedimenti d'urgenza adottati dall'Authority, hanno portato risultati significativi. Ma questi non sono ancora sufficienti

Advertising

ilriformista : L’ex premier valuta il ricorso al Garante della privacy e dichiara guerra a #Casaleggio: #Rousseau chiede un dirett… - StraNotizie : Garante della Privacy: arrivano nuove misure per TikTok - Agenpress : Garante: da TikTok ulteriori impegni su Privacy - g_de_dionigi : RT @albo_interista: Mattarella garante della Costituzione è il più assurdo ossimoro che io abbia mai sentito in vita mia. #Gervasoni - Coconuttss66 : RT @albo_interista: Mattarella garante della Costituzione è il più assurdo ossimoro che io abbia mai sentito in vita mia. #Gervasoni -

Ultime Notizie dalla rete : Garante della Garante: da TikTok ulteriori impegni su Privacy AgenPress . Il Garante della Privacy ha annunciato che Tik Tok adotterà ulteriori misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni. 'Bene, ottima notizia! E' un bene che un social così popolare abbia ...

Garante Privacy impone nuove misure a Tik Tok Il Garante della Privacy ha imposto nuove misure a Tik Tok per impedire in maniera ancora più efficace l'accesso dei più piccoli e la piattaforma si è impegnata ad adottarle sul mercato italiano. Le ...

Garante della Privacy: arrivano nuove misure per TikTok La Repubblica WhatsApp, nuova informativa privacy dal 15 maggio. Se non si accetta, funzionalità limitate dopo qualche settimana Si avvicina il 15 maggio, giorno in cui gli utenti di WhatsApp dovranno accettare i nuovi termini d'uso e l'informativa privacy della ...

Garante Privacy impone nuove misure a TikTok Per impedire in maniera ancora più efficace l'accesso dei più piccoli. La piattaforma si è impegnata ad adottarle sulmercatoitaliano (ANSA) ...

AgenPress . IlPrivacy ha annunciato che Tik Tok adotterà ulteriori misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni. 'Bene, ottima notizia! E' un bene che un social così popolare abbia ...IlPrivacy ha imposto nuove misure a Tik Tok per impedire in maniera ancora più efficace l'accesso dei più piccoli e la piattaforma si è impegnata ad adottarle sul mercato italiano. Le ...Si avvicina il 15 maggio, giorno in cui gli utenti di WhatsApp dovranno accettare i nuovi termini d'uso e l'informativa privacy della ...Per impedire in maniera ancora più efficace l'accesso dei più piccoli. La piattaforma si è impegnata ad adottarle sulmercatoitaliano (ANSA) ...