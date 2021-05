Gamba | i salumi made in Bergamo che hanno stregato il Gambero Rosso

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Persino ilha premiato la bontà e qualità dei loro. E con il massimo dei voti, peraltro. “In centocinquant’anni di storia non abbiamo mai partecipato ad un concorso. Siamo bergamaschi, preferiamo volare basso e lavorare – dice Edoardo-. Ebbene, la prima volta che lo abbiamo fatto cidato il ‘Nobel del Salame’. Che dire… Ne siamo orgogliosi”. È solo un aneddoto recente di una storia in realtà secolare. Quella delficiodi Villa d’Almè, cominciata nel lontano 1880 da Giovanbattista e tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri. “Non a caso lo diciamo sempre – sottolinea Edoardo – le nostre ricette sono come quelle di una volta. E non è un modo di dire”. Oggi al timone dell’azienda – arrivata a contare una ...