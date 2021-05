Galliani | «Covid? Ho temuto di morire | senza la Madonna sarei sprofondato»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Adrianoracconta la sua battaglia con il: ecco le parole dell’amministratore delegato del Monza sulla sua fede Adrianoracconta la sua battaglia contro ila “Maria con te” del gruppo San Paolo. «Hodinei giorni terribili in cui, alle prese con i sintomi tipici della malattia, ho combattuto una dura battaglia per la sopravvivenza che non avrei vintol’aiuto della fede. Ma soprattutto devo ringraziare lache mi ha sostenuto:di Leiin un abisso. Mi è stata preziosa anche la vicinanza, talvolta solo virtuale per forza di cose, dei veri amici cari, primo tra tutti Silvio Berlusconi, che non mi ha lasciato mai ...

Advertising

Newsinunclick : COVID: GALLIANI, ‘SENZA LA MADONNA SAREI SPROFONDATO IN UN ABISSO’ Ho temuto di morire nei giorni terribili in cui,… - mattinodinapoli : Galliani: «Ho avuto paura di morire di Covid. Ringrazio la Madonna e Berlusconi. Sono pronto al pellegrinaggio» - EmmSorrentino : Le rivelazioni scioccanti di #Galliani dopo la guarigione dal #Covid: ”Temevo di morire, salvo grazie alla fede” - sportface2016 : #Monza, l'ad Adriano #Galliani racconta la battaglia contro il #COVID19 e l'aiuto della fede - Pall_Gonfiato : Galliani rivela: “Ho avuto paura di morire, vinta la battaglia con il Covid grazie alla fede” -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani Covid

Così Adriano, amministratore delegato del Monza, parla della difficile lotta al- 19 a 'Maria con te' del Gruppo San Paolo. ' Dal 10 al 17 marzo sono stato in terapia intensiva, una ...Adrianoha fatto ricorso alla fede e alla spiritualità per combattere la sua difficile battaglia con il, poi vinta al termine di una prova durissima , che ha comportato anche sette giorni in ...Paura di morire di Covid. L'ha avuta anche Adriano Galliani, attuale ad del Monza e per anni alla guida del Milan. Sette giorni di terapia intensiva, con il rischio che non riuscisse più ...Monza, l'ad Adriano Galliani racconta la battaglia contro il Covid-19 e l'aiuto della fede: "Senza la Madonna sarei sprofondato in un abisso" ...