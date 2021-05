Galeone: “Napoli sarebbe una grande opportunità per Allegri. Starebbe da Dio e lotterebbe per lo scudetto” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giovanni Galeone, ex allenatore, oltre che amico e mentore di Massimiliano Allegri ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del futuro del tecnico livornese ex Juve e di un suo ritorno in panchina a giugno. Queste le sue parole: “Allegri alla Juve? Possibile vada Simone Inzaghi. Napoli è un’ottima opportunità, la Champions è quasi certa. Con questa rosa a disposizione con qualche ritocco, Allegri verrebbe a Napoli per lottare per il vertice. L’organico piace a Max, il Napoli è una squadra molto tecnica, deve migliorare dietro e trattenere i big. Allegri è l’uomo giusto per far vincere il Napoli: 3 innesti per lui e sarebbe da scudetto. A Napoli ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giovanni, ex allenatore, oltre che amico e mentore di Massimilianoha parlato a Radio Kiss Kissa proposito del futuro del tecnico livornese ex Juve e di un suo ritorno in panchina a giugno. Queste le sue parole: “alla Juve? Possibile vada Simone Inzaghi.è un’ottima, la Champions è quasi certa. Con questa rosa a disposizione con qualche ritocco,verrebbe aper lottare per il vertice. L’organico piace a Max, ilè una squadra molto tecnica, deve migliorare dietro e trattenere i big.è l’uomo giusto per far vincere il: 3 innesti per lui eda. A...

