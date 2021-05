Fratelli d’Italia: “Noi assenti al tavolo? Neanche invitati” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Come già scritto nella serata di ieri da Anteprima24.it, Fratelli d’Italia non ha presenziato al vertice del centrodestra. Un’assenza pesante, tanto più che il Responsabile organizzazione di Fdi nel Sannio, Ciro Vallone, spiega come ai rappresentanti del partito della Meloni non sia pervenuto nemmeno un invito a partecipare. “Diversamente da quanto apparso sugli organi di stampa – spiega Vallone – Fratelli d’Italia non ha preso parte alla riunione in questione perché non ha ricevuto alcuna convocazione del tavolo di centrodestra”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Come già scritto nella serata di ieri da Anteprima24.it,non ha presenziato al vertice del centrodestra. Un’assenza pesante, tanto più che il Responsabile organizzazione di Fdi nel Sannio, Ciro Vallone, spiega come ai rappresentanti del partito della Meloni non sia pervenuto nemmeno un invito a partecipare. “Diversamente da quanto apparso sugli organi di stampa – spiega Vallone –non ha preso parte alla riunione in questione perché non ha ricevuto alcuna convocazione deldi centrodestra”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

