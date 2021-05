Francia: incidente Rio - Parigi,a giudizio Air France e Airbus (Di mercoledì 12 maggio 2021) La corte d'appello di Parigi ha rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo Air France e Airbus per responsabilità indiretta nell'incidente del volo Rio - Parigi che fece 228 morti nel 2009. La ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) La corte d'appello diha rinviato aper omicidio colposo plurimo Airper responsabilità indiretta nell'del volo Rio -che fece 228 morti nel 2009. La ...

Advertising

PLRomaCapitale : #Roma: Via Flaminia Nuova, traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra corso di Francia e via Bomarzo in direzione GRA - Melaion : RT @campaninimarco: Ho finalmente completato la stesura del mio visual ebook multimediale, se tutto va bene dovrei riuscire a pubblicarlo e… - SarebbeSusanna : @SibylVane4 Nel mio caso c’era un incidente verso corso Francia. Ma anche la tangenziale era chiusa per un tratto e… - CatelliRossella : Francia: incidente Rio-Parigi,a giudizio Air France e Airbus - Europa - ANSA - sostengoi40 : RT @campaninimarco: Ho finalmente completato la stesura del mio visual ebook multimediale, se tutto va bene dovrei riuscire a pubblicarlo e… -