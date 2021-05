Francesco Caia presiederà l’Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’avvocato, consigliere nazionale Forense, ex presidente dell’Ordinedi Napoli dal 2008 al 2015, è stato nominato nuovo presidente delin. L’organismo, che ha sede a Parigi ed è stato fondato nel 2016 dagli Ordini nazionali Forensi francese, italiano e spagnolo e dall’Ordinedi Parigi. Ha come scopo principale quello di supportare, ovunque nel mondo, gliche sono minacciati e perseguitati con arresti e condanne arbitrarie, oppure feriti o uccisi, solo perché colpevoli di esercitare fedelmente il mandato difensivo, nell’interesse esclusivo del cliente, senza piegarsi alle pressioni ...

Il Consiglio Nazionale Forense, con il consigliere, coordinatore della Commissione Diritti umani, ha assunto oggi la presidenza dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo (Oiad). L'organismo, che ha sede a Parigi, è ...L'avvocato, consigliere nazionale Forense, ex presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli dal 2008 al 2015, è stato nominato nuovo presidente dell'Osservatorio internazionale degli avvocati in ...«In Turchia, secondo gli ultimi dati dell’associazione Arrested Lawyers Initiative, 605 avvocati sono stati condannati complessivamente a 2158 anni di reclusione ...Il Consiglio Nazionale Forense, con il consigliere Francesco Caia, coordinatore della Commissione Diritti umani, ha assunto oggi la presidenza dell’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in perico ...