Forma sopracciglia effetto lifting: come trovare la migliore per uno sguardo antiage (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un gioco di parole tra brows e botox che apre le porte a un nuovo modo di dare Forma alle sopracciglia. Secondo Refinery29, infatti, gli interventi di chirurgia plastica sono drasticamente aumentati nell’era di Zoom. Osservare il proprio volto nello schermo, infatti, ha reso tutti molto più consapevoli del proprio aspetto e, in particolare, di quanto stanco possa apparire il viso. La risposta? Il botox. Un’ottima soluzione, ma non certo l’unica. Per ritrovare la giovinezza, infatti, può bastare la giusta shape delle sopracciglia. Una volta tinte, riempite e trovata la Forma di sopracciglia più adatta al viso, infatti, non ci sarà alcun bisogno del bisturi. Getty, Daniele Venturelli Forma sopracciglia: il Browtox fa tendenza La ... Leggi su amica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un gioco di parole tra brows e botox che apre le porte a un nuovo modo di darealle. Secondo Refinery29, infatti, gli interventi di chirurgia plastica sono drasticamente aumentati nell’era di Zoom. Osservare il proprio volto nello schermo, infatti, ha reso tutti molto più consapevoli del proprio aspetto e, in particolare, di quanto stanco possa apparire il viso. La risposta? Il botox. Un’ottima soluzione, ma non certo l’unica. Per rila giovinezza, infatti, può bastare la giusta shape delle. Una volta tinte, riempite e trovata ladipiù adatta al viso, infatti, non ci sarà alcun bisogno del bisturi. Getty, Daniele Venturelli: il Browtox fa tendenza La ...

