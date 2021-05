Forgaria: pronta la casetta ecologica per i turisti sull’altopiano del Monte Prat (Di mercoledì 12 maggio 2021) La rinascita post-Covid corre sul filo del turismo lento, in Comune di Forgaria, dove il competente assessorato ha messo a punto un programma articolato, all’insegna dell’interrelazione tra i punti di forza del territorio. E spicca, nel “cartellone” d’insieme, una novità pronta al debutto: dalla sinergia fra amministrazione civica, Promoturismo e Friland (l’innovativo progetto di hospitality che permette di vivere un’esperienza immersiva nel verde) è nata la realizzazione di un mini-alloggio ecologico sull’altopiano del Monte Prat, ormai pronto ad accogliere chi desidera calarsi nella natura senza tuttavia rinunciare al confort. «E’ una delle sorprese che la stagione 2021 offrirà ai nostri visitatori – commenta l’assessore al turismo Pierluigi Molinaro -: per ripartire con slancio dopo i lunghi mesi ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) La rinascita post-Covid corre sul filo del turismo lento, in Comune di, dove il competente assessorato ha messo a punto un programma articolato, all’insegna dell’interrelazione tra i punti di forza del territorio. E spicca, nel “cartellone” d’insieme, una novitàal debutto: dalla sinergia fra amministrazione civica, Promoturismo e Friland (l’innovativo progetto di hospitality che permette di vivere un’esperienza immersiva nel verde) è nata la realizzazione di un mini-alloggio ecologicodel, ormai pronto ad accogliere chi desidera calarsi nella natura senza tuttavia rinunciare al confort. «E’ una delle sorprese che la stagione 2021 offrirà ai nostri visitatori – commenta l’assessore al turismo Pierluigi Molinaro -: per ripartire con slancio dopo i lunghi mesi ...

