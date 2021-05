(Di mercoledì 12 maggio 2021)- Niente da fare, laperde anche contro l'Inter non riuscendo a trovare la prima vittoria stagionale in uno scontro diretto. Questa sera la squadra di Pauloha perso 3 - 1 contro l'...

Advertising

FBiasin : - L'allenatore che non sarà l'allenatore. - La testa a #Mourinho. - Una marea di infortunati/assenti. - Il 2-6 dell… - FarodiRoma : L’irresistibile Lukaku. La Roma perde con l’Inter. Fonseca: “abbiamo combattuto. Vogliamo chiudere con onore” - Ulissesempre1 : RT @mascio82: Siamo l’unica squadra che perde contro le squadre in vacanza,per fortuna che ha perso il #Sassuolo.. #Fonseca fai schifo. For… - Mediagol : #Inter-#Roma, Fonseca: 'Risultato troppo pesante, dimostrato carattere. Derby? Vogliamo vincere' - ReteSport : #Fonseca: 'La Roma ha mostrato carattere. Vogliamo vincere il derby' #ASRoma #InterRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Roma

Siamo la Roma

- Niente da fare, laperde anche contro l'Inter non riuscendo a trovare la prima vittoria stagionale in uno scontro diretto. Questa sera la squadra di Pauloha perso 3 - 1 contro l'Inter campione d'Italia, ma ...Con lo scudetto già ampiamente celebrato, contro unaancora lontana dalla solidità di una big, l'Inter gioca bene, si diverte e fa divertire. La squadra di, dopo un approccio non all'...Tensione a bordo campo tra l'allenatore dell'Inter Antonio Conte e Lautaro Martinez: "Porta rispetto. Con chi ce l'hai?", ecco cos'è successo ...Il big match della 36ma giornata è vinto dall'Inter che sale a quota 88 punti. La Roma perde l'ennesimo scontro con un top club, ma ringrazia la Juve.