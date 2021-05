Fondazione Donnaregina – Museo Madre, ecco il nuovo comitato scientifico (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nominato il nuovo comitato scientifico della Fondazione Donnaregina – Museo Madre di Napoli. I nomi scelti dalla Regione Campania sono Marie-Laure Bernadac, curatrice francese già responsabile dell’arte contemporanea al Museo del Louvre di Parigi; Angela Vettese, storica dell’arte e docente presso l’Università IUAV di Venezia; Stefano Boeri, architetto e Presidente della Triennale di Milano. Le tre personalità si affiancheranno Laura Mattioli, Presidente del Center for Italian Modern Art (CIMA) di New York, e Carlos Basualdo, curatore di arte contemporanea del Philadelphia Museum of Art, nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nominato ildelladi Napoli. I nomi scelti dalla Regione Campania sono Marie-Laure Bernadac, curatrice francese già responsabile dell’arte contemporanea aldel Louvre di Parigi; Angela Vettese, storica dell’arte e docente presso l’Università IUAV di Venezia; Stefano Boeri, architetto e Presidente della Triennale di Milano. Le tre personalità si affiancheranno Laura Mattioli, Presidente del Center for Italian Modern Art (CIMA) di New York, e Carlos Basualdo, curatore di arte contemporanea del Philadelphia Museum of Art, nominati dal consiglio di amministrazione della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

mattinodinapoli : Napoli, ecco il nuovo Comitato Scientifico della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee - SandroDeluca2 : RT @rep_napoli: Napoli, 5 nomi internazionali per il Comitato scientifico della Fondazione Donnaregina [aggiornamento delle 14:31] https://… - FelixPerrella : Napoli, 5 nomi internazionali per il Comitato scientifico della Fondazione Donnaregina - la Repubblica - GiuseppeAriano : RT @rep_napoli: Napoli, 5 nomi internazionali per il Comitato scientifico della Fondazione Donnaregina [aggiornamento delle 14:31] https://… - rep_napoli : Napoli, 5 nomi internazionali per il Comitato scientifico della Fondazione Donnaregina [aggiornamento delle 14:45] -