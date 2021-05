Fisco, Guardia di Finanza sequestra 225 mila euro ad un commercialista di Piano di Sorrento (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 225 mila euro, nei confronti di un commercialista del Comune di Piano di Sorrento (Napoli) e della sua consorte, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per due anni di imposta consecutivi (2016 e 2017). In particolare, nel corso di verifica, a seguito dell’esame delle scritture contabili, acquisite presso lo studio professionale dell’indagato e dell’analisi delle indagini finanziarie eseguite sui conti correnti riconducibili al professionista e alla moglie, per gli anni d’imposta 2016-2017, per i quali la dichiarazione dei redditi risultava omessa emergevano talune anomalie relative ad operazioni di versamento sui conti correnti indirettamente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladidi Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 225, nei confronti di undel Comune didi(Napoli) e della sua consorte, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per due anni di imposta consecutivi (2016 e 2017). In particolare, nel corso di verifica, a seguito dell’esame delle scritture contabili, acquisite presso lo studio professionale dell’indagato e dell’analisi delle indagini finanziarie eseguite sui conti correnti riconducibili al professionista e alla moglie, per gli anni d’imposta 2016-2017, per i quali la dichiarazione dei redditi risultava omessa emergevano talune anomalie relative ad operazioni di versamento sui conti correnti indirettamente ...

