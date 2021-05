Fiorentina, Pradè conferma le voci: «Stiamo pianificando il futuro» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo iniziato con il presidente a pianificare il nostro futuro ma la cosa principale adesso è finire bene il campionato, poi avremo le idee più chiare: questo discorso vale sia per i giocatori che per gli allenatori. Mi aspetto una squadra combattiva come quella delle ultime domeniche». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo iniziato con il presidente a pianificare il nostroma la cosa principale adesso è finire bene il campionato, poi avremo le idee più chiare: questo discorso vale sia per i giocatori che per gli allenatori. Mi aspetto una squadra combattiva come quella delle ultime domeniche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Pradè: 'Abbiamo già iniziato a pianificare il futuro con il presidente, ma dopo la fine del campionato avremo le idee… - Fiorentinanews : #Pradè: 'Abbiamo già iniziato a pianificare il futuro con il presidente, ma dopo la fine del campionato avremo le i… - TMW_radio : ??? #Maracana Leonardo #Petri ??? «Commisso vuole #Gattuso. Dopo un primo incontro con Pradè e Barone non era così… - violamad79 : Non potrebbero essere già le 20.30 per sapere cosa deve annunciare Rocco? Chiedo per degli amici ??????????????… - Fprime86 : RT @NickCecca: Fiorentina, sale forte la candidatura di Goretti per affiancare Pradè nell’area sportiva -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Fiorentina, Pradè aspetta il rinnovo Anche Daniele Pradè sta aspettando notizie ufficiali - sebbene dalla proprietà non siano arrivati ... ma l'idea è di potenziare la struttura di vertice della Fiorentina dopo due anni complicati e ...

Calciomercato Fiorentina, ecco il nuovo tecnico ...fa bene a chiedere di poter dire la sua a livello di costruzione della squadra anche perchè alla Fiorentina fino ad oggi non è che ne abbiano indovinate tante...' Per facilitare il rapporto tra Pradè ...

Anche Danielesta aspettando notizie ufficiali - sebbene dalla proprietà non siano arrivati ... ma l'idea è di potenziare la struttura di vertice delladopo due anni complicati e ......fa bene a chiedere di poter dire la sua a livello di costruzione della squadra anche perchè allafino ad oggi non è che ne abbiano indovinate tante...' Per facilitare il rapporto tra...