Fiorentina-Gattuso | si fa! L’annuncio dell’accordo potrebbe arrivare a brevissimo

La Fiorentina ha deciso di puntare, a partire da questa estate, sulle doti di Gennaro Gattuso e proverà nei prossimi giorni a chiudere con l'allenatore calabrese. Definitivamente tramontate le chance di vedere Ringhio sulla panchina del Napoli anche l'anno prossimo. Il contratto in scadenza non verrà rinnovato, neppure in caso di qualificazione in Champions League.

