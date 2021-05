"Fino a 21 milioni di euro...". Il maxi bonus al ceo di Astrazeneca (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'assemblea degli azionisti ha approvato di misura le nuove politiche remunerative. Proteste da alcuni azionisti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'assemblea degli azionisti ha approvato di misura le nuove politiche remunerative. Proteste da alcuni azionisti

Advertising

FBiasin : #Neymar ha rinnovato con il #Psg fino al 2025. Guadagnerà circa 36 milioni all'anno. Potevano essere 37, 38, magar… - Grigiopel : Mascherine all'aperto, Sileri: 'Via obbligo con 30 milioni di vaccinati' - sciantokescia : RT @CaligaraAnna: #fuoridalcoro noi, nella merda fino alla gola, loro si spartiscono i milioni con nonchalance! Maledetti arraffoni! - _LHLNZ : RT @alevocaro: anche se siamo indietro do 15 milioni di voti, si vota fino alla fine :) ma sta foto? I vote #Louies for #BestFanArmy at #iH… - RobRe62 : RT @NicBoldrini: IBM Watson Assistant, in uso da @CVSHealth per gestire le chiamate (fino a dieci volte in più) per il programma di vaccina… -