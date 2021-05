Finale Amici 20: ecco come funzionerà il televoto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si avvicina la Finale della ventesima edizione del programma televisivo di Amici. I fan del talent show aspettano con ansia di sapere chi sarà il vincitore di Amici 2021, in particolare, chi si garantirà il primo premio tra i cinque finalisti: per la categoria canto Sangiovanni, Aka7even e Deddy e per la categoria ballo Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. Sicuramente non sarà una scelta facile, ma questa volta, le modalità cambiano rispetto a quanto visto sinora: infatti, non saranno più i giudici a decidere chi passerà la sfida ma sarà il voto dei telespettatori a determinare chi vincerà il primo premio della ventesima edizione di Amici. L'ultima puntata del talent show verrà trasmessa in diretta sabato 15 maggio, dalle ore 21.10 alle ore 1.30 circa, su Canale 5. come detto, l'ultima edizione di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si avvicina ladella ventesima edizione del programma televisivo di. I fan del talent show aspettano con ansia di sapere chi sarà il vincitore di2021, in particolare, chi si garantirà il primo premio tra i cinque finalisti: per la categoria canto Sangiovanni, Aka7even e Deddy e per la categoria ballo Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. Sicuramente non sarà una scelta facile, ma questa volta, le modalità cambiano rispetto a quanto visto sinora: infatti, non saranno più i giudici a decidere chi passerà la sfida ma sarà il voto dei telespettatori a determinare chi vincerà il primo premio della ventesima edizione di. L'ultima puntata del talent show verrà trasmessa in diretta sabato 15 maggio, dalle ore 21.10 alle ore 1.30 circa, su Canale 5.detto, l'ultima edizione di ...

