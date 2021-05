Filippo Inzaghi: “A Bergamo di solito si viene bombardati, oggi a Montipò non è andata così” (Di giovedì 13 maggio 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 2-0 sul campo dell’Atalanta: “Noi dobbiamo pensare a vincere domenica contro il Crotone, dovremo vincere per forza. Le ultime due gare saranno decisive per la salvezza, stasera siamo stati in partita anche dopo l’inferiorità numerica: il coraggio non ci è mancato, dal punto di vista difensivo è stata una buona partita. Quando si viene a Bergamo, di solito si finisce con l’essere bombardati: oggi a Montipò non è andata così, ha subito pochi tiri in porta oltre ai due gol”. Foto: Instagram personale Inzaghi F. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021), tecnico del Benevento, ha parlatoai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 2-0 sul campo dell’Atalanta: “Noi dobbiamo pensare a vincere domenica contro il Crotone, dovremo vincere per forza. Le ultime due gare saranno decisive per la salvezza, stasera siamo stati in partita anche dopo l’inferiorità numerica: il coraggio non ci è mancato, dal punto di vista difensivo è stata una buona partita. Quando si, disi finisce con l’esserenon è, ha subito pochi tiri in porta oltre ai due gol”. Foto: Instagram personaleF. L'articolo proda Alfredo Pedullà.

