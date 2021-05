Figliuolo scrive alle Regioni, da lunedì prenotazioni del vaccino per gli over 40 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Coronavirus, da lunedì 17 maggio prenotazioni del vaccino per gli over 40. La comunicazione del Generale Figliuolo alle Regioni. Il commissario all’emergenza Figliuolo ha comunicato alle Regioni che dalla giornata di lunedì 17 maggio si può procedere con le prenotazioni del vaccino anche per gli over 40. Un nuovo momento di svolta nella campagna di vaccinazione in Italia. Da lunedì 17 maggio prenotazioni del vaccino per over 40 Dal 17 maggio potranno quindi prenotare il vaccino le persone nate fino al 1981, quindi over 40. Si tratta di una ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Coronavirus, da17 maggiodelper gli40. La comunicazione del Generale. Il commissario all’emergenzaha comunicatoche dalla giornata di17 maggio si può procedere con ledelanche per gli40. Un nuovo momento di svolta nella campagna di vaccinazione in Italia. Da17 maggiodelper40 Dal 17 maggio potranno quindi prenotare ille persone nate fino al 1981, quindi40. Si tratta di una ...

