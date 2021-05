Figliuolo scrive alle Regioni: da lunedì prenotazioni del vaccino anche per i 40enni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dal 17 maggio potranno prenotarsi i nati fino al 1981. E sulle forniture: arrivate 2,1 milioni di dosi Pfizer, da domani 170 mila Janssen, 360 mila Vaxzevria e 390 mila Moderna) Leggi su corriere (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dal 17 maggio potranno prenotarsi i nati fino al 1981. E sulle forniture: arrivate 2,1 milioni di dosi Pfizer, da domani 170 mila Janssen, 360 mila Vaxzevria e 390 mila Moderna)

