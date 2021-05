Figlio di Billy Costacurta | “Timpano perforato | mi ha picchiato la polizia”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Caso spinoso in casa: ildie Martina è finito in ospedale sostenendo di essere statodallaL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Yogaolic : #Milano Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari: 'Picchiato dai poliziotti' - jobwithinternet : RT @ilriformista: Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy, denuncia di esser stato picchiato da almeno 4-5 agenti di polizia ch… - smilypapiking : RT @ilriformista: Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy, denuncia di esser stato picchiato da almeno 4-5 agenti di polizia ch… - ilriformista : Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy, denuncia di esser stato picchiato da almeno 4-5 agenti di poli… - dasivo : Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari: 'Picchiato dai poliziotti' -

Ultime Notizie dalla rete : Figlio Billy

IldiCostacurta e Martina Colombari ha denunciato tramite i social di aver subito un'aggressione da parte di alcuni agenti della Polizia di Stato. Il giovane 16enne ha pubblicato alcuni ...Caso spinoso in casa Costacurta: ildie Martina è finito in ospedale sostenendo di essere stato picchiato dalla ...Caso spinoso in casa Costacurta: il figlio di Billy e Martina è finito in ospedale sostenendo di essere stato picchiato dalla polizia ...Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari, è stato picchiato dalla Polizia: la denuncia arriva dal suo profilo Instagram.