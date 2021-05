FIFA 21: Obiettivi Alexandru Maxim Silver Stars TOTS Moments – Requisiti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Silver Stars TOTS Moments di Alexandru Maxim per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La carta del centrocampista del Gaziantep anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 21. Requisiti Alexandru Maxim Silver Stars TOTS Moments Vincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 12 maggio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialediper la modalità21 Ultimate Team. La carta del centrocampista del Gaziantep anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili in FUT 21.Vincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge ...

