Festa nazionale degli infermieri, la Fials: "Ora rinnovo del contratto nazionale e stipendi in linea con l'Ue" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 di maggio, Festa internazionale degli infermieri, “deve essere ricordata non solo perché la politica vi ha chiamato eroi, ma va ricordata come riconoscimento reale nei vostri confronti con il rinnovo contrattuale che incomincerà a giorni. Un rinnovo che vuol dire parità di trattamenti economici a livello europeo. Di soldi in sanità ce ne sono a sufficienza, però ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo per discutere su come debbano essere spesi. Facciamo sentire sul territorio la nostra voce, e sono convinto che, se siamo uniti, noi gli obiettivi li raggiungeremo. Ma lo faremo con i sacrifici e con i fatti, non con le parole: Fials è il sindacato dei fatti e non delle parole”. Queste le parole di Giuseppe Carbone, segretario generale della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 di maggio,inter, “deve essere ricordata non solo perché la politica vi ha chiamato eroi, ma va ricordata come riconoscimento reale nei vostri confronti con ilcontrattuale che incomincerà a giorni. Unche vuol dire parità di trattamenti economici a livello europeo. Di soldi in sanità ce ne sono a sufficienza, però ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo per discutere su come debbano essere spesi. Facciamo sentire sul territorio la nostra voce, e sono convinto che, se siamo uniti, noi gli obiettivi li raggiungeremo. Ma lo faremo con i sacrifici e con i fatti, non con le parole:è il sindacato dei fatti e non delle parole”. Queste le parole di Giuseppe Carbone, segretario generale della ...

