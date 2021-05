Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine e The Division Heartland: uscita entro Marzo 2022 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ubisoft ha confermato che Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine e The Division Heartland sono in uscita entro la fine dell’anno fiscale corrente Nel corso di un recente report, Ubisoft ha diffuso nuovi dettagli in merito al periodo di uscita di alcune delle sue prossime produzioni. Nel presentare il rapporto sui guadagni annuali, la compagnia ha confermato che Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, Roller Champions e Tom Clancy’s The Division Heartland saranno rilasciati entro la fine del corrente anno fiscale, che terminerà il 31 Marzo 2022. Brutte notizie, invece, per chi aspettava news su Skull and Bones, di cui ancora non sappiamo nulla ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ubisoft ha confermato che Far Cry 6,Sixe Thesono inla fine dell’anno fiscale corrente Nel corso di un recente report, Ubisoft ha diffuso nuovi dettagli in merito al periodo didi alcune delle sue prossime produzioni. Nel presentare il rapporto sui guadagni annuali, la compagnia ha confermato che Far Cry 6,Six, Riders Republic, Roller Champions e Tom Clancy’s Thesaranno rilasciatila fine del corrente anno fiscale, che terminerà il 31. Brutte notizie, invece, per chi aspettava news su Skull and Bones, di cui ancora non sappiamo nulla ...

