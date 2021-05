Fantastic Four | Emily Blunt sarà Sue Storm? Ecco la sua risposta al fantacasting Marvel

GamingToday4 : Marvel, Mark Russell parla delle ambizioni di Fantastic Four: Life Story - badtasteit : #Marvel, Mark Russell parla delle ambizioni di #FantasticFour: Life Story - Parccclott : @DYum17 KSJSJSJSJW es que como lo pintan obvio tiene que ser fantastic four sino cae boycott a Marvel -

Ultime Notizie dalla rete : Fantastic Four

Movieplayer.it

Tra i titoli più attesi nel futuro dell'MCU c'è senza dubbio. Dopo una serie di adattamenti poco felici, con l'acquisizione di Fox da parte di Disney i diritti del fumetto della prima famiglia Marvel sono tornati in seno ai Marvel Studios e ora ...? Euro 5,00 Contiene:(2018) #27/28 X - MEN 16 Autori: Jonathan Hickman, Russell Dauterman 13 maggio ? 17×26, S., 40 pp., col. ? Euro 5,00 Contiene: Giant - Size X - Men: Storm #1 THOR ...Secondo i rumor, Emily Blunt sarebbe la prima scelta di Marvel per il personaggio di Sue Storm in Fantastic Four, ecco il commento dell'attrice inglese al riguardo. Tra i titoli più attesi nel futuro ...Con l'arrivo dei Fantastici Quattro nel MCU, i fan della prima grande famiglia Marvel non vedono l'ora di scoprire quale storia dei fumetti verrà adattata nel nuovo ...