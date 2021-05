False ricette per fabbricare nuove droghe, nei guai ragazzi ventenni di Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con l'aiuto di False ricette mediche , riuscivano a rimediare diversi farmaci con cui poi preparavano ' nuove droghe ' da rivendere ai coetanei e anche all'estero. L'attività di alcuni giovanissimi di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con l'aiuto dimediche , riuscivano a rimediare diversi farmaci con cui poi preparavano '' da rivendere ai coetanei e anche all'estero. L'attività di alcuni giovanissimi di ...

Advertising

vignaclarablog : Ricette false e spaccio, sgominata banda di diciottenni a Roma Nord - teresacapitanio : Roma, ricette false per vendere ossidone e metadone a minorenni: fermati quattro 21enni , più dettagli : - teresacapitanio : Roma, ricette false per vendere ossidone e metadone a minorenni: fermati quattro 21enni , più dettagli : - H24Parioli : Prati, false ricette e istruzioni on-line per la droga dei trapper. Arrestati quattro 20enni - - H24Prati : Prati, false ricette e istruzioni on-line per la droga dei trapper. Arrestati quattro 20enni -… -