Falck Renewables | calano volumi di produzione in primo trimestre Ricavi a 128 | 7 milioni

(Teleborsa) – Nel corso del primo trimestre 2021, il gruppo Falck Renewables ha ottenuto Ricavi consolidati pari a 128,7 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto a 121 milioni di euro del primo trimestre 2020. I GWh prodotti globalmente da tutte le tecnologie del gruppo sono stati pari a 821 rispetto ai 912 del primo trimestre 2020 (-10%). L'EBITDA si è attestato a 62,8 milioni di euro, rispetto a 72,5 milioni di euro del primo trimestre 2020, il risultato ante imposte è stato di 31,4 milioni di euro rispetto ai 39 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. L'indebitamento ...

