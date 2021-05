Fabio Di Giannantonio | il nuovo Iannone Tam tam impazzito sul talento della moto italiana

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una vita in due ruote, sin da quando era un ragazzino e sfrecciava nel quartiere EurCapitale.Di, con quasi 500mila followers ed una carriera inGp alle porte, sta spopolando ovunque. Di, Diggia per i cronisti, in Spagna è stato inesorabile per 23 giri. Skysport descrive così le sue performances in pista: "Un ritmo tenuto dalla partenza al traguardo, tagliato primo con un distacco di 1,7 secondi su Marco Bezzecchi, l'altro eroe di giornata. Il romano ha portato alla vittoria le insegne del Team Gresini". Un risultato che fa ben sperare. Il suo futuro potrebbe essere già scritto. Diggia è un ragazzo tutto muscoli e tanto stile, molto umile. Qualcuno, intanto, già lo vede nei programmi televisivi che contano: dai reality, che spesso invitano nuovi talenti ...

Attiva Ora Due italiani, un inglese e un australiano Nella classe di mezzo, invece,Diha svolto perfettamente il Gran Premio di Spagna e arriva in Francia pronto per calare il bis.Con le aspettative già alte sul suo conto, in Qatar ha perso il duello per il terzo posto conDi, chiudendo ai piedi del podio, e in Portogallo ha portato a casa un sesto posto . ...Italiani Moto2 protagonisti a Le Mans? Curiosamente i podi ottenuti in Francia sono arrivati solo in certi anni... Con un'eccezione. I precedenti.L'annuncio dell'ingresso del Team VR46 sulla griglia della MotoGP è stata vista come una grande notizia per il campionato, con l'arrivo di un giocatore molto influente sia per le squadre che per i cos ...