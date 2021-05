F1: Brawn, Ferrari non lontana da Red Bull e Mercedes (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Non c'è dubbio che la SF21 è una vettura significativamente migliore di quella dell'anno scorso, e che Leclerc sta ottenendo il 100% dalla macchina ogni volta che la guida". Il responsabile dell'area ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Non c'è dubbio che la SF21 è una vettura significativamente migliore di quella dell'anno scorso, e che Leclerc sta ottenendo il 100% dalla macchina ogni volta che la guida". Il responsabile dell'area ...

Advertising

SebFerrari27 : RT @SkySportF1: La doppietta FERRARI con polemica in Austria ? «Sapevamo che Rubens aveva un passo migliore di Michael. Ad un certo gli abb… - SkySportF1 : La doppietta FERRARI con polemica in Austria ? «Sapevamo che Rubens aveva un passo migliore di Michael. Ad un certo… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Brawn: “#Ferrari, non ti manca molto dalle prime due” - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1 | #Brawn: “#Ferrari, non ti manca molto dalle prime due” - FormulaPassion : #F1 | #Brawn: “#Ferrari, non ti manca molto dalle prime due” -

Ultime Notizie dalla rete : Brawn Ferrari F1: Brawn, Ferrari non lontana da Red Bull e Mercedes Il responsabile dell'area motorsport per Liberty Media, Ross Brawn, crede che alla Ferrari non serva molto per poter impensierire Mercedes e Red Bull. "Non ci vorrà molto perché la Ferrari bussi alla ...

Brawn: 'Ferrari, non ti manca molto dalle prime due' - FormulaPassion.it Molto ottimisticamente, Ross Brawn crede che alla Ferrari non serva molto per poter impensierire Mercedes e Red Bull. ' Non c'è dubbio che la SF21 è una vettura significativamente migliore di quella ...

Brawn: “Ferrari, non ti manca molto dalle prime due” FormulaPassion.it F1: Brawn, Ferrari non lontana da Red Bull e Mercedes "Non ci vorrà molto perché la Ferrari bussi alla porta dei primi due. E - aggiunge Brawn sul sito ufficiale della F1 - questo è abbastanza notevole, visto come hanno finito il 2020. La squadra sta ope ...

Brawn: “Ferrari, non ti manca molto dalle prime due” e già aver tenuto dietro Sergio Perez la dice lunga sul salto di qualità che il Cavallino ha compiuto rispetto all’anno scorso. Molto ottimisticamente, Ross Brawn crede che alla Ferrari non serva ...

Il responsabile dell'area motorsport per Liberty Media, Ross, crede che allanon serva molto per poter impensierire Mercedes e Red Bull. "Non ci vorrà molto perché labussi alla ...Molto ottimisticamente, Rosscrede che allanon serva molto per poter impensierire Mercedes e Red Bull. ' Non c'è dubbio che la SF21 è una vettura significativamente migliore di quella ..."Non ci vorrà molto perché la Ferrari bussi alla porta dei primi due. E - aggiunge Brawn sul sito ufficiale della F1 - questo è abbastanza notevole, visto come hanno finito il 2020. La squadra sta ope ...e già aver tenuto dietro Sergio Perez la dice lunga sul salto di qualità che il Cavallino ha compiuto rispetto all’anno scorso. Molto ottimisticamente, Ross Brawn crede che alla Ferrari non serva ...