Ex terroristi in Francia: estinta la pena per Luigi Bergamin, complice di cesare Battisti (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Corte d'appello di Milano, ha dichiarato estinta la pena per prescrizione per Luigi Bergamin, complice di cesare Battisti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Corte d'appello di Milano, ha dichiaratolaper prescrizione perdiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex brigatista rosso Di Marzio è libero, è scattata la prescrizione. L'unico dei 10 ex terroristi rossi in Francia… - ItalyMFA : Incontro del Min. @luigidimaio con l'omologo ???? @JY_LeDrian. Espresso apprezzamento per arresto terroristi latitant… - frances88648123 : Asilo ai terroristi italiani, la politica della Francia è ancora da decifrare - protoromantica : RT @HuffPostItalia: Pena estinta per Bergamin, uno degli ex terroristi arrestati in Francia. Accolto il ricorso dell'avvocato - FirenzePost : Ex terroristi in Francia: estinta la pena per Luigi Bergamin, complice di cesare Battisti -