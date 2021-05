Ex naufraga de L’Isola dei Famosi è incinta: a 22 anni la gioia di diventare mamma (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi è ora incinta del suo primo figlio: sto parlando di Virginia Mihajlovi? che – in coppia con sua sorella Viktorija – ha partecipato al reality di Canale 5. “Dobbiamo annunciarvi una cosa ” ha scritto la secondogenita di Siniša Mihajlovi? su Instagram, annunciando con un dolce video la sua gravidanza. “Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’exdell’ultima edizione dedeicondotta da Alessia Marcuzzi è oradel suo primo figlio: sto parlando di Virginia Mihajlovi? che – in coppia con sua sorella Viktorija – ha partecipato al reality di Canale 5. “Dobbiamo annunciarvi una cosa ” ha scritto la secondogenita di Siniša Mihajlovi? su Instagram, annunciando con un dolce video la sua gravidanza. “Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non ...

