Eutanasia | depositato testo a Camera | malumori centrodestra

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Le commissione Giustizia e Affari Sociali hannooggi ilbase sul fine vita. Ma non si fermano inel. La Lega ed anche Forza Italia stanno protestando da giorni per il fatto che i relatori dei provvedimenti in molte commissioni – “specie su materia di giustizia”, fanno notare- sono esponenti della ex-maggioranza giallorossa. Tanto che Roberto Turri, capogruppo della Lega alla Giustizia, ha scritto la settimana scorsa una lettera al presidente Roberto Fico per sollevare la questione. Oggi in apertura della riunione in congiunta delle commissione Giustizia e Affari Sociali, Turri è tornato sul tema. “Ho chiesto, insieme a Fi e Fdi, la sospensione della seduta in quanto Fico non ha risposto alla nostra richiesta su sostituzione del relatore. Ma i ...