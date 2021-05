Europei Nuoto, Paltrinieri oro nella 5 km. A medaglia anche Verani e Gabrielleschi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Europei di Nuoto, i risultati di mercoledì 12 maggio. medaglia d’oro per Gregorio Paltrinieri nella 5 km. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei di Nuoto, i risultati di mercoledì 12 maggio. La rassegna continentale per il fondo è iniziata subito con il ‘botto’. In attesa delle altre gare, gli azzurri sono riusciti a portare a casa ben tre medaglie e il bottino sembra essere destinato ad aumentare nelle prossime giornate. Un buon segnale anche in ottica futura con il gruppo che in Ungheria sta preparando con molta attenzione Tokyo, vero obiettivo di questa stagione. Oro Paltrinieri E il primo a far suonare l’inno in questa specialità non poteva non essere Gregorio Paltrinieri. In attesa di vederlo in vasca, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021)di, i risultati di mercoledì 12 maggio.d’oro per Gregorio5 km. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di mercoledì 12 maggio. La rassegna continentale per il fondo è iniziata subito con il ‘botto’. In attesa delle altre gare, gli azzurri sono riusciti a portare a casa ben tre medaglie e il bottino sembra essere destinato ad aumentare nelle prossime giornate. Un buon segnalein ottica futura con il gruppo che in Ungheria sta preparando con molta attenzione Tokyo, vero obiettivo di questa stagione. OroE il primo a far suonare l’inno in questa specialità non poteva non essere Gregorio. In attesa di vederlo in vasca, ...

