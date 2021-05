Europei di nuoto, Paltrinieri vince l’oro ai 5 km. Medaglie anche Verani e Gabbrielleschi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gregorio Paltrinieri è campione d’Europa. L’atleta italiano ha vinto la medaglia d’oro nella 5 chilometri agli Europei di nuoto in corso a Budapest, nel lago Lupa. Il campione azzurro ha coperto la distanza in 55’43?3, battendo di quasi due secondi il francese Marc-Antoine Olivier, che ha vinto l’argento, e di poco più di tre secondi l’altro azzurro in gara Dario Verani, che ha così conquistato il bronzo. «Questo successo è incredibile perché è il mio primo europeo di fondo e la 5 chilometri l’ho nuotata solo due volte, ma entrambe l’ho vinta», ha dichiarato Paltrinieri. «Sono arrivato in questo sport da principiante e gara dopo gara imparo e mi sento sempre più cosciente delle mie potenzialità». May 12, 2021 Poco prima era arrivato un altro successo per gli azzurri con la vittoria di Giulia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gregorioè campione d’Europa. L’atleta italiano ha vinto la medaglia d’oro nella 5 chilometri aglidiin corso a Budapest, nel lago Lupa. Il campione azzurro ha coperto la distanza in 55’43?3, battendo di quasi due secondi il francese Marc-Antoine Olivier, che ha vinto l’argento, e di poco più di tre secondi l’altro azzurro in gara Dario, che ha così conquistato il bronzo. «Questo successo è incredibile perché è il mio primo europeo di fondo e la 5 chilometri l’ho nuotata solo due volte, ma entrambe l’ho vinta», ha dichiarato. «Sono arrivato in questo sport da principiante e gara dopo gara imparo e mi sento sempre più cosciente delle mie potenzialità». May 12, 2021 Poco prima era arrivato un altro successo per gli azzurri con la vittoria di Giulia ...

