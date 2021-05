Europa League | Turpin arbitrerà Villarreal - Manchester United

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il francese Clementè stato scelto per arbitrare la finale ditra, in programma mercoledì 26 maggio a Danzica . Arbitro internazionale dal 2010 in ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sport Fanpage

Turpin per la finale diLa finale ditra Villarreal e Manchester United del prossimo 26 maggio sarà diretta dall'arbitro francese Clement Turpin (compirà 39 anni domenica).Il francese Clement Turpin è stato scelto per arbitrare la finale ditra Villarreal e Manchester United , in programma mercoledì 26 maggio a Danzica . Arbitro internazionale dal 2010 in questa stagione ha già diretto sette partite di Champions, ...Diretta Chelsea Arsenal streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 36^ giornata di Premier League.Il direttore di gara francese è stato scelto per dirigere la sfida tra spagnoli e inglesi in programma il prossimo 26 maggio a Danzica ...