Europa League, il francese Turbin arbitro della finale Villareal-Manchester United (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ad arbitrare la finale dell’Europa League 2020/2021 tra Villarreal e Manchester United, in programma a Danzica mercoledì 26 maggio alle ore 21, sarà Clement Turpin. Il francese, 38 anni, è arbitro internazionale dal 2010 e in questa stagione ha diretto sette partite di Champions e il ritorno dei sedicesimi di Europa League tra PSV Eindhoven e Olympiacos. Nel 2018 era stato il quarto ufficiale della finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool a Kiev e quest’anno farà parte del gruppo di arbitri selezionati per Euro2020. Ad assisterlo i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. Il quarto ufficiale sarà lo sloveno Slavko Vincic. François Letexier assistente Var aiutato dai connazionali Je’rôme ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ad arbitrare ladell’2020/2021 tra Villarreal e, in programma a Danzica mercoledì 26 maggio alle ore 21, sarà Clement Turpin. Il, 38 anni, èinternazionale dal 2010 e in questa stagione ha diretto sette partite di Champions e il ritorno dei sedicesimi ditra PSV Eindhoven e Olympiacos. Nel 2018 era stato il quarto ufficialedi Champions tra Real Madrid e Liverpool a Kiev e quest’anno farà parte del gruppo di arbitri selezionati per Euro2020. Ad assisterlo i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. Il quarto ufficiale sarà lo sloveno Slavko Vincic. François Letexier assistente Var aiutato dai connazionali Je’rôme ...

