Eshkol Nevo, lo scrittore israeliano dal cui romanzo “Tre Piani” è tratto il nuovo film di Nanni Moretti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prima di diventare un film di Nanni Moretti che uscirà nelle sale italiane il 23 settembre, “Tre Piani” è stato uno dei romanzi di maggior successo dell’israeliano Eshkol Nevo, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Ma chi è l’autore che ha ispirato il regista italiano, tanto che il film -scritto insieme a Federica Pontremoli e a Valia Santella- è la sua prima pellicola adattata da un’altra opera? Nato a Gerusalemme nel ’71 e laureato in Psicologia a Tel Aviv, Nevo è allievo di Amos Oz (scomparso nel 2019) e oggi insegna scrittura creativa nella scuola da lui fondata. Tra i suoi romanzi più amati dai lettori italiani “Nostalgia”, “La simmetria dei desideri”, appunto, “Tre Piani”. Nel 2020 di Nevo è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prima di diventare undiche uscirà nelle sale italiane il 23 settembre, “Tre” è stato uno dei romanzi di maggior successo dell’, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Ma chi è l’autore che ha ispirato il regista italiano, tanto che il-scritto insieme a Federica Pontremoli e a Valia Santella- è la sua prima pellicola adattata da un’altra opera? Nato a Gerusalemme nel ’71 e laureato in Psicologia a Tel Aviv,è allievo di Amos Oz (scomparso nel 2019) e oggi insegna scrittura creativa nella scuola da lui fondata. Tra i suoi romanzi più amati dai lettori italiani “Nostalgia”, “La simmetria dei desideri”, appunto, “Tre”. Nel 2020 diè ...

Advertising

Giulps : Eshkol Nevo perdonami, a me i tuoi libri piacciono pure tanto, ma sta storia che voi israeliani vi consideriate leg… - lupiscitelli : @ale_alfa9 Ma è ispirato al romanzo di Eshkol Nevo? - guastellae : RT @cammisafra: Lui si era stupito: come si faceva a piangere dalla felicità? [...] Come, a lui non era mai capitato di sentirsi così felic… - daydream_sara : RT @VanityFairIt: Il tredicesimo film di Nanni Moretti, ispirato all'omonimo romanzo di Eshkol Nevo, ha una nuova data di uscita al cinema:… - dsmgsp : RT @VanityFairIt: Il tredicesimo film di Nanni Moretti, ispirato all'omonimo romanzo di Eshkol Nevo, ha una nuova data di uscita al cinema:… -