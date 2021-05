ESCLUSIVO Intervista a Casaleggio | ' Conte leader? Ignoro sue idee Da premier ha solo mediato tra M5s | Lega e Pd'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ai nostri microfoni Davidelascia emergere una certa diffidenza. 'Non si è mai intestato alcuna battaglia politica' dice il capo di Rousseau che sulla cessione degli iscritti apreal ...

Advertising

Giusepp70181573 : RT @border_nights: ESCLUSIVO: Intervista al Prof. SUCHARIT BHAKDI (con Sandro Torella) - border_nights : ESCLUSIVO: Intervista al Prof. SUCHARIT BHAKDI (con Sandro Torella) - scintilla_rm : RT @EroidelCalcio: ESCLUSIVO - Intervista ad Antonello Cuccureddu: 'Nel '73 segnai il gol di uno Scudetto che non pensavamo di vincere' htt… - EroidelCalcio : ESCLUSIVO - Intervista ad Antonello Cuccureddu: 'Nel '73 segnai il gol di uno Scudetto che non pensavamo di vincere' - TIZIANAPOESIA : RT @Axen0s: SCOOP!! #Report intervista l'abominevole uomo delle nevi. il documento esclusivo -

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVO Intervista

TG La7

Ai nostri microfoni Davide Casaleggio lascia emergere una certa diffidenza. 'Non si è mai intestato alcuna battaglia politica' dice il capo di Rousseau che sulla cessione degli iscritti apre solo al ...Si sentirà, inoltre, un'altro audioin cui la segreteria della clinica indica i prezzi ... Ha così violato l'incompatibilità prevista dalla legge? Risponde al quesito l'al giudice ...Caso Denise Pipitone, l'audio ripulito in esclusiva a Pomeriggio 5: "L'ha uccisa?" | Poi l'annuncio di Barbara D'Urso ...Nuovi tasselli sul caso della scomparsa di Denise Pipitone , avvenuta a Mazara del Vallo in provincia di Trapani il primo settembre del ...