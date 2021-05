Enrico Letta prende atto: a Torino e Roma nessuna convergenza coi 5 stelle (Di mercoledì 12 maggio 2021) “A Roma e Torino, due città dove nel 2016 il Pd ha straperso e dove sono andate al governo due sindache sul cui operato il nostro giudizio è negativo, non c’è possibilità di alcuna convergenza”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in una intervista al Messaggero. “Il mio giudizio sulla Raggi è molto negativo”, continua Letta, “Roma ha perso veramente tante occasioni, è scesa nella scala italiana, europea, globale. Lo dico da cittadino, in primo luogo. È per questo che abbiamo deciso che non potevamo che andare al voto da soli, vista la volontà - legittima - di Virginia Raggi di candidarsi. Detto questo continua il nostro rapporto con il M5S. Ma è evidente che queste amministrative potevano aiutare a fare passi avanti più solidi. Ora bisogna semplicemente e con ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) “A, due città dove nel 2016 il Pd ha straperso e dove sono andate al governo due sindache sul cui operato il nostro giudizio è negativo, non c’è possibilità di alcuna”. Così il segretario del Pd,, in una intervista al Messaggero. “Il mio giudizio sulla Raggi è molto negativo”, continua, “ha perso veramente tante occasioni, è scesa nella scala italiana, europea, globale. Lo dico da cittadino, in primo luogo. È per questo che abbiamo deciso che non potevamo che andare al voto da soli, vista la volontà - legittima - di Virginia Raggi di candidarsi. Detto questo continua il nostro rapporto con il M5S. Ma è evidente che queste amministrative potevano aiutare a fare passi avanti più solidi. Ora bisogna semplicemente e con ...

Advertising

bobogiac : Il fatto che Enrico Letta consideri il #referendum come un modo di “buttare la palla in tribuna” la dice lunga sull… - fattoquotidiano : Il 6 febbraio 2014 Silvio Berlusconi, due settimane dopo il Patto del Nazareno, sapeva che entro pochi giorni Matte… - LegaSalvini : ENRICO LETTA NON STA SERENO - massimi04366044 : RT @Enrico__Costa: Enrico Letta dichiara che la sua strada e quella di Calenda convergeranno sia a livello romano, sia a livello nazionale.… - scuccimatte : RT @Enrico__Costa: Enrico Letta dichiara che la sua strada e quella di Calenda convergeranno sia a livello romano, sia a livello nazionale.… -