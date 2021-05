Energia rinnovabile, sole e paesaggio al centro del webinar di Marevivo onlus (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Energia solare è una fonte pulita, abbondante e sempre più competitiva di Energia rinnovabile. Oltre a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di transizione dai combustibili fossili verso un’Energia sostenibile più pulita, l’Energia solare può anche guidare l’innovazione tecnologica e generare occupazione. L’integrazione delle tecnologie solari troverà, infatti, sempre più spazio in futuro, nella progettazione di sistemi energetici intelligenti. In tale contesto il paesaggio e le trasformazioni che in esso avvengono, necessitano di approfondimenti dei processi di relazione fra paesaggio e fonti di Energia per individuare le “regole” di trasformazione in questa fase sostanziale di transizione. Queste le considerazioni al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – L’solare è una fonte pulita, abbondante e sempre più competitiva di. Oltre a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di transizione dai combustibili fossili verso un’sostenibile più pulita, l’solare può anche guidare l’innovazione tecnologica e generare occupazione. L’integrazione delle tecnologie solari troverà, infatti, sempre più spazio in futuro, nella progettazione di sistemi energetici intelligenti. In tale contesto ile le trasformazioni che in esso avvengono, necessitano di approfondimenti dei processi di relazione frae fonti diper individuare le “regole” di trasformazione in questa fase sostanziale di transizione. Queste le considerazioni al ...

