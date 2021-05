Emma Torre, ritira il David di Donatello dopo la morte del padre – chi è? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Emma Torre è la giovane figlia di Mattia Torre, sceneggiatore e regista di grande successo morto prematuramente nel luglio 2019. Mattia Torre è sceneggiatore di Figli, film uscito postumo, la commedia è stata scritta a partire dal suo monologo <I figli invecchiano>. L’uomo è morto prima di poter iniziare le riprese e Torre ha affidato la lavorazione del fil al regista Giuseppe Bonito, suo amico e da sempre collaboravano insieme. Emma Torre è la figlia di Mattia Torre e della moglie Francesca Rocca. La ragazza è una giovane adolescente che ha circa dodici anni e ieri sera è salita sul palco del Teatro Delle Vittore per ritirare il Premio David di Donatello postumo per il padre ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 12 maggio 2021)è la giovane figlia di Mattia, sceneggiatore e regista di grande successo morto prematuramente nel luglio 2019. Mattiaè sceneggiatore di Figli, film uscito postumo, la commedia è stata scritta a partire dal suo monologo . L’uomo è morto prima di poter iniziare le riprese eha affidato la lavorazione del fil al regista Giuseppe Bonito, suo amico e da sempre collaboravano insieme.è la figlia di Mattiae della moglie Francesca Rocca. La ragazza è una giovane adolescente che ha circa dodici anni e ieri sera è salita sul palco del Teatro Delle Vittore perre il Premiodipostumo per il...

