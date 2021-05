Elisabetta Belloni nuovo capo dei servizi segreti

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La scelta del premier Draghi. Sostituirà il prefetto Gennaro Vecchione al vertice del Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatoreDirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell'attuale Direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione . Il presidente Mario Draghi ha ...E'il nuovo capo dell'intelligence. La segretaria generale della Farnesina prende il posto del prefetto Vecchione. Ennesimo segno di discontinuità rispetto alla gestione ..."Rivolgo i miei sentiti e sinceri complimenti all'ambasciatore Elisabetta Belloni per il nuovo incarico alla direzione del dipartimento ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatore Elisabetta Belloni direttore generale del dipartimento delle ...