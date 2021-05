Elisabetta Belloni, nuovo capo dei Servizi segreti

(Di mercoledì 12 maggio 2021) . E’ la prima donna a ricoprire questo ruolo. ROMA – . Il premier Draghi ha scelto l’ambasciatore, in passato accostata sia al ruolo di presidente del Consiglio che a quello di ministro degli Esteri, per sostituire il prefetto di Gennaro Vecchione. La decisione è stata fortemente voluta dal primo ministro con il presidente del Copasir che è stato informato direttamente dall’ex numero uno della Banca d’Italia. Un ruolo sicuramente importante per la diplomatica che, fino ad oggi, è stata segretaria generale della Farnesina.nella ‘storia’ Una nomina che può essere definita storica nel nostro Paese. Ad oggi, infatti, mai nessuna donna aveva ricoperto il ruolo didei. La scelta è stata fortemente voluta dal premier Draghi. La stima del presidente del ...

Advertising

matteorenzi : La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che… - marcodimaio : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato l'ambasciatore Elisabetta #Belloni nuovo Direttore generale… - Corriere : Elisabetta Belloni nominata da Draghi capo dei servizi segreti - willerdino : RT @janavel7: Una scelta da statista, altro che manovrette da cortile partitico. ???? Draghi nomina Elisabetta Belloni a capo del Dipartiment… - briga17 : Sicurezza, Elisabetta Belloni nominata a capo del Dis al posto di Vecchione - la Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Belloni

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatoreDirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell'attuale Direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione. Il Presidente Mario Draghi ha ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato l'ambasciatricedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), in sostituzione del prefetto Gennaro Vecchione. Il premier ha preventivamente informato della propria ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni direttore generale del ...Roma, 12 mag (Adnkronos) - "La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si commissari ANPAL, rimandando in Mississippi il padre de ...