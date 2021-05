Elisabetta Belloni, curriculum e vita privata del nuovo direttore del Dis (al posto del contiano Vecchione) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Draghi ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), in sostituzione di Vecchione, vicinissimo all’ex premier Giuseppe Conte. Ecco il curriculum di Belloni Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), in sostituzione dell’attuale direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione, nominato dall’ex premier Giuseppe Conte al quale era vicinissimo. Il Presidente Mario Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Draghi ha nominato l’ambasciatoregenerale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), in sostituzione di, vicinissimo all’ex premier Giuseppe Conte. Ecco ildiIl presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l’ambasciatoregenerale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), in sostituzione dell’attualegenerale, prefetto Gennaro, nominato dall’ex premier Giuseppe Conte al quale era vicinissimo. Il Presidente Mario Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Servizi segreti, svolta al Dis. Via Vecchione, arriva Elisabetta Belloni, la fedelissima di Di Maio - davidallegranti : Mario Draghi ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni p… - ernestocarbone : Elisabetta Belloni nuovo Capo del DIS. Un vero servitore sello Stato. Un’altra ottima scelta del governo Draghi. - RobertoSignore7 : RT @matteorenzi: La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si comm… - Pollicino_Roma : RT @matteorenzi: La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si comm… -