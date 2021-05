Elica | protesta dei lavoratori contro la delocalizzazione dell’azienda in Polonia Fiom-Cgil | “È una vergogna”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Il Lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta”. Con questo slogan idi, azienda del settore delle cappe aspiranti, hanno manifestatoil piano di chiusura dello stabilimento a Cerreto D’Esi, in provincia di Ancona, che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti. Anche in questo caso, la chiusura è legata alladecisa dalla ditta che sposterà inil 70% delle produzioni dei siti di Fabriano, Cerreto e Mergo. Al fianco dellaanche idelle altre fabbriche del comparto elettrodomestico fabrianese, uno dei più importanti d’Europa, a cui è toccata la stessa sorte: Whirlpool, Faber, Electrolux e Indelfab. Oltre 300 manifestanti che hanno deciso di occupare per tre ore un tratto della strada intitolata a ...