Eleonora Daniele ha raccontato cosa farà da “grande”

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La conduttrice della Rai,, ha rivelato in una intervista al settimanale Diva e Donnasi aspetta dal futuro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@official)è al timone del programma, Storie Italiane, che va in onda su Rai 1, ormai da diversi anni. Ma sembrerebbe pronta a lasciarsi tutto alle spalle. Infatti, la conduttrice è pronta a lasciare questo ruolo della conduzione per un svolgere un’attività che le sta a cuore. Laha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna, dove ha parlato del suo primo anno nel ruolo di mamma e del suo ...