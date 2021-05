Electronic Dance Music | esce il nuovo singolo di Vincent Arena

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sarà disponibile in rotazione radiofonica a partire da venerdì 14 maggio “Sweet dreams”, ilbrano di uno dei fenomeni della scena Edm () nel mondo; lui si chiamae per gli “addetti ai lavori” è tutt’altro che un nomedopo i successi ottenuti con i singoli “Blind” e “Can u hear me now” su Spotify e YouTube. “non ha nulla da invidiare alle grandi star internazionali che suonano negli eventi più prestigiosi del mondo ed è senza dubbio uno di quegli artisti che nel corso dei prossimi anni si imporranno sulla scena mondiale. essendo già, di fatto, uno dei cento artisti italiani più ascoltati negli Usa”, sostiene Giulio Borgognoni, noto esperto di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Electronic Dance

Adnkronos

... il nuovo brano di uno dei fenomeni della scena Edm (Music) nel mondo; lui si chiama Vincent Arena e per gli 'addetti ai lavori' è tutt'altro che un nome nuovo dopo i successi ...Pioniere della musicaelettronica, Carl Cox è da molti una delle figure più celebri a livello ... Il corso per la borsa di studio è il nuovo Bachelor's degree (laurea triennale) in...Sarà disponibile in rotazione radiofonica a partire da venerdì 14 maggio “Sweet dreams”, il nuovo brano di uno dei fenomeni della scena Edm (Electronic Dance Music) nel mondo; lui si chiama Vincent Ar ...Dai recenti dati finanziari di Ubisoft emerge che Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, The Division Heartland e Prince of Persia dovrebbero arrivare entro marzo 2022.. Far Cry 6, Rainbow Six ...