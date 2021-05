Ecco come funzioneranno le vaccinazioni per i quarantenni nel Lazio (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'obiettivo è svuotare i frigoriferi, smaltire le dosi in scadenza e rilanciare la campagna vaccinale, allargando la platea dei beneficiari. A partire dagli over 40. Per questo, ieri la regione Lazio ha annunciato gli open days AstraZeneca, una due giorni prevista per sabato 15 e domenica 16 maggio, in cui i nati nel 1981, o negli anni precedenti, potranno ricevere la prima dose di vaccino presentandosi in uno dei centri vaccinali del territorio. La definizione però non inganni e non si tratterà, comunque, di un vero e proprio open day: come si legge sul portale salute regionale, per accedere agli hub sarà necessario ottenere un ticket virtuale, attraverso un app o una piattaforma digitale, che indicherà il centro di riferimento oltre all'orario in cui presentarsi, al fine di evitare gli assembramenti. Le strutture per le ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'obiettivo è svuotare i frigoriferi, smaltire le dosi in scadenza e rilanciare la campagna vaccinale, allargando la platea dei beneficiari. A partire dagli over 40. Per questo, ieri la regioneha annunciato gli open days AstraZeneca, una due giorni prevista per sabato 15 e domenica 16 maggio, in cui i nati nel 1981, o negli anni precedenti, potranno ricevere la prima dose di vaccino presentandosi in uno dei centri vaccinali del territorio. La definizione però non inganni e non si tratterà, comunque, di un vero e proprio open day:si legge sul portale salute regionale, per accedere agli hub sarà necessario ottenere un ticket virtuale, attraverso un app o una piattaforma digitale, che indicherà il centro di riferimento oltre all'orario in cui presentarsi, al fine di evitare gli assembramenti. Le strutture per le ...

